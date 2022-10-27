В МИД РФ предупредили США о возможных целях для поражения

Замглавы департамента МИД РФ по контролю над вооружениями Константин Воронцов заявил, что коммерческие спутники США, задействованные в украинском конфликте, - законная цель для российских ударов. Об этом сообщает ТАСС.

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Воронцов назвал использование гражданской инфраструктуры в космосе для вооруженных конфликтов «чрезвычайно опасной тенденцией».

«Квазигражданская инфраструктура может оказаться законной целью для ответного удара. В результате действий Запада неоправданным рискам подвергается устойчивость мирной космической деятельности», - заявил дипломат.

Он подчеркнул, что также могут пострадать многие социально-экономические процессы на планете, от которых зависит благополучие людей, в особенности в развивающихся странах.

Компания Илона Маска SpaceX потратила около 80 миллионов долларов на запуск спутникового интернета Starlink на Украине.

В октябре 2022-го SpaceX обратилась в Пентагон и сообщила, что больше не может финансировать Starlink для Украины. Компания попросила военных взять расходы на себя, но позже Маск заверил, что «продолжит бесплатно финансировать правительство Украины», если американские военные не возьмут расходы на себя.