В МИД уличили США в попытке дестабилизировать ситуацию в Афганистане

Власти США вместе со своими партнерами способствуют дестабилизации положения внутри Афганистана и на рубежах республики, заявил заместитель министра иностранных дел России Олег Сыромолотов, передает РИА Новости.

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По его словам, Вашингтон продолжает свои геополитические игры в регионе.

"Соединенные Штаты и их союзники продолжают вести свои геополитические игры, тщательно способствуя дестабилизации положения как в самом Афганистане, так и на приграничных с ним территориях", - пояснил Сыромолотов.

Как указал заместитель главы МИД России, в данной ситуации американская сторона вместе со своими союзниками использует концепцию так называемого "контролируемого хаоса". Сыромолотов также подчеркнул, что в текущей ситуации наблюдается применение этого подхода в действии.