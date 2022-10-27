Небензя ответил на обвинения в применении Россией иранских БПЛА

"С учетом желания наших западных коллег раскручивать фейки про некие дроны, которые Иран якобы поставляет России, хотел бы с самого начала расставить точки над i. Мы созвали это заседание по иному вопросу", - подчеркнул российский постпред, выступая в среду на заседании Совета Безопасности всемирной организации. "Для обсуждения вопросов выполнения резолюции Совета Безопасности 2231 есть формат 2231 с соответствующими полугодовыми заседаниями Совета [Безопасности]", - указал Небензя.