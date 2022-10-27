В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 61.43EUR 61.57
Войти в почту
28 минут назад

Небензя назвал фейками сообщения о применяющихся Россией на Украине иранских беспилотниках

ТАСС

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал фейками сообщения об использовании Россией иранских беспилотников на Украине.

Небензя ответил на обвинения в применении Россией иранских БПЛА
Фото: ТАССТАСС

"С учетом желания наших западных коллег раскручивать фейки про некие дроны, которые Иран якобы поставляет России, хотел бы с самого начала расставить точки над i. Мы созвали это заседание по иному вопросу", - подчеркнул российский постпред, выступая в среду на заседании Совета Безопасности всемирной организации. "Для обсуждения вопросов выполнения резолюции Совета Безопасности 2231 есть формат 2231 с соответствующими полугодовыми заседаниями Совета [Безопасности]", - указал Небензя.

Видео дня

Президент Израиля показал фото с доказательствами применения иранских беспилотников на Украине

Совет Безопасности ООН не давал поручения Секретариату провести расследование происхождения беспилотников на Украине, а самостоятельно проявить такую инициативу этот орган не может, заявил Небензя.

"В подпункте G пункта 6 записки председателя по резолюции 2231 (по иранской ядерной программе - прим. ТАСС) четко указано, что Секретариат может выполнять другие задачи только в случае соответствующего поручения со стороны Совета Безопасности. Никакого такого дополнительного поручения, тем более в плане проведения расследования, Совет Секретариату не давал", - сказал он.

Западные страны настаивают, что якобы имеющая место поставка Ираном России беспилотников для использования на Украине нарушает резолюцию 2231 Совета Безопасности ООН. Ранее они призвали Секретариат всемирной организации провести расследование по этому вопросу.

"Действия западных делегаций, которые требуют от секретариата проведения расследования сюжета с дронами, создают исключительно опасный прецедент для работы ООН. С правовой точки зрения они добиваются искусственного расширения компетенций секретариата и придания ему несвойственных функций за счет вторжения в прерогативы Совета Безопасности", - сказал он.

"Призываем членов Совета встать на защиту Устава ООН, осудить подрывающие его действия западных делегаций, а также четко высказаться в пользу соблюдения секретариатом статьи 100 Устава и мандата секретариата", - добавил Небензя.

Политика,СВО,Василий Небензя,Совбез ООН,ООН,
26
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители