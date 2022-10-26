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13 минут назад

Президент Гвинеи-Бисау передал Зеленскому послание от Путина

Елена Прошина

Президент Гвинеи-Бисау Сисоку Эмбало во время визита в Киев передал главе Украины Владимиру Зеленскому послание от лидера России Владимира Путина о его готовности к переговорам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Telegram-канал Зеленского.

«Вчера я был в России, встречался с президентом Путиным, который попросил меня передать вам послание, поговорить с вами. Он мне сказал, что готов к переговорам с президентом Зеленским», — сказал на совместной пресс-конференции с главой Украины Эмбало.

По мнению лидера Гвинеи-Бисау, он является «носителем определенных импульсов, которые способствуют налаживанию отношений» РФ и Украины. Он подчеркнул, что если Африка может что-то сделать для урегулирования конфликта между ними, то он готов предпринимать требуемые шаги.

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Напомним, что 25 октября Эмбало находился с визитом в Москве. В его рамках он встретился с Путиным. Сегодня же президент Гвинеи-Бисау отправился в Киев и пообщался с Зеленским.

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