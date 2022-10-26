Депутатам предложили запретить использовать ряд иностранных слов

Российское правительство внесло в Госдуму законопроект о недопустимости использования заимствований, которые имеют аналоги в русском языке. Согласно инициативе (221977-8), размещенной в базе законодательной деятельности нижней палаты правительства, правкомиссия по русскому языку будет определять порядок составления и кодификации нормативных словарей.

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Органы государственной власти Российской Федерации обеспечивают защиту и поддержку государственного языка РФ, а также право граждан РФ на пользование государственным языком РФ, — сказано в тексте инициативы.

В проекте закона подчеркнута объединяющая роль русского языка как государственного языка РФ в едином многонациональном государстве.

Нормы проекта направлены на защиту русского языка от избыточного употребления иностранных слов, отмечается в тексте инициативы.