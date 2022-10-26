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22 минуты назад

Депутатам предложили запретить использовать ряд иностранных слов

News.ru

Российское правительство внесло в Госдуму законопроект о недопустимости использования заимствований, которые имеют аналоги в русском языке. Согласно инициативе (221977-8), размещенной в базе законодательной деятельности нижней палаты правительства, правкомиссия по русскому языку будет определять порядок составления и кодификации нормативных словарей.

Депутатам предложили запретить использовать ряд иностранных слов
Фото: ТАССТАСС

Органы государственной власти Российской Федерации обеспечивают защиту и поддержку государственного языка РФ, а также право граждан РФ на пользование государственным языком РФ, — сказано в тексте инициативы.

В проекте закона подчеркнута объединяющая роль русского языка как государственного языка РФ в едином многонациональном государстве.

Нормы проекта направлены на защиту русского языка от избыточного употребления иностранных слов, отмечается в тексте инициативы.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил о необходимости «искоренения» русского языка. Свое мнение он объяснил тем, что русский язык является «элементом враждебной пропаганды и промывки мозгов» для украинцев, а нарратив о важности взаимопонимания с русскоговорящими гражданами опасен для государства.

Политика,Алексей Данилов,Госдума,Правительство РФ,
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