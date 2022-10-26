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31 минуту назад

Кремль прокомментировал возможную причастность Собчак к делу о вымогательстве

Lenta.ruиещё 3

В Кремле в курсе сообщений о том, что журналистка Ксения Собчак якобы проходит подозреваемой по делу о вымогательстве. Такой комментарий дал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Видели», — заявил официальный представитель главы государства.

26 октября RT сообщил, что Собчак проходит по делу о вымогательстве в качестве подозреваемой. По информации источника, журналистка успела уехать из России в Литву, так как ее предупредили за сутки до обысков у коммерческого директора Кирилла Суханова.

Стали известны подробности показаний Суханова против Собчак

Ранее стало известно об обысках в подмосковном доме Собчак по делу против ее коммерческого директора. Отмечалось, что у самой журналистки никакого процессуального статуса нет. Обыск параллельно проходил и в доме Суханова.

О задержании коммерческого директора Собчак в рамках уголовного дела сообщалось 25 октября. Суханова доставили в главное следственное управление ГУ МВД по Москве для проведения следственных действий. Позже Собчак заявила, что расценивает задержание своего представителя как «очередное давление на журналистику».

Политика,Видео,Кирилл Суханов,Ксения Собчак,Дмитрий Песков,
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