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1 час назад

В Совфеде предложили создать министерство информации

Вечерняя Москва

Член комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ, сенатор от Крыма Ольга Ковитиди в среду, 26 октября, заявила, что в России нужно создать министерство информации.

В Совфеде предложили создать министерство информации
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— У меня вопрос — почему в РФ до сей поры нет министерства по делам информации. Его вообще не существует. То есть, у нас информационную составляющую практически никто не координирует, — заявила Ковитиди.

По ее словам, России необходима координация в информационном пространстве, которая будет осуществляться на уровне правительства.

Кроме того, сенатор поддержала предложение о создании Росинформбюро, передает РИА Новости.

В сентябре Ковитиди предложила вернуть начальную военную подготовку в российские школы. По словам парламентария, школьники должны знать, «как устроены окопы и траншеи, основы типов мин, что такое растяжка». Помимо этого, считает она, обучающиеся должны обладать «навыками оказания медицинской помощи с упором на ранения».

Ковитиди добавила, что отмена военной подготовки в школах является настоящим вредительством. Помимо этого, считает политик, следует вернуть и военные сборы, на которые будут выезжать школьники.

Политика,Ольга Ковитиди,Совет Федерации,
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