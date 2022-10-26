В Совфеде предложили создать министерство информации

Член комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ, сенатор от Крыма Ольга Ковитиди в среду, 26 октября, заявила, что в России нужно создать министерство информации.

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— У меня вопрос — почему в РФ до сей поры нет министерства по делам информации. Его вообще не существует. То есть, у нас информационную составляющую практически никто не координирует, — заявила Ковитиди.

По ее словам, России необходима координация в информационном пространстве, которая будет осуществляться на уровне правительства.

Кроме того, сенатор поддержала предложение о создании Росинформбюро, передает РИА Новости.

В сентябре Ковитиди предложила вернуть начальную военную подготовку в российские школы. По словам парламентария, школьники должны знать, «как устроены окопы и траншеи, основы типов мин, что такое растяжка». Помимо этого, считает она, обучающиеся должны обладать «навыками оказания медицинской помощи с упором на ранения».