НАТО призвала Россию продлить «зерновую сделку»

НАТО призывает Россию продлить «зерновую сделку», заявил генеральный секретарь североатлантического альянса Йенс Столтенберг в среду 26 октября.

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— Мы призываем Россию продлить «зерновую сделку» ООН при участии Турции, обеспечить бесперебойные поставки продовольствия наиболее нуждающимся в этом, — сказал Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе. Его слова передает РИА Новости.

Действие «зерновой сделки» подойдет к концу в следующем месяце. Она позволяет возобновить украинский экспорт через порты Черного моря и содержит обязательства снять различные ограничения на поставки сельхозпродукции и удобрений из России.

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что два представителя организации Ребека Гринспан и Мартин Гриффитс в рамках зерновой сделки планируют продлить и расширить действие инициативы, а также убрать оставшиеся препятствия.