Путин сменил посла России в Чаде

Президент России Владимир Путин назначил Владимира Соколенко новым послом РФ в Чаде, освободив от этой должности Александра Чвыкова. Соответствующие указы главы государства опубликованы в среду на официальном портале правовой информации.

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"Назначить Соколенко Владимира Григорьевича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Чад", - говорится в тексте документа.

Другим указом президента от должности посла России в Чаде освобожден Чвыков, занимавший этот пост с 2015 года.