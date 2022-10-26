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1 час назад

Путин сменил посла России в Чаде

ТАСС

Президент России Владимир Путин назначил Владимира Соколенко новым послом РФ в Чаде, освободив от этой должности Александра Чвыкова. Соответствующие указы главы государства опубликованы в среду на официальном портале правовой информации.

Путин сменил посла России в Чаде
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Назначить Соколенко Владимира Григорьевича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Чад", - говорится в тексте документа.

Другим указом президента от должности посла России в Чаде освобожден Чвыков, занимавший этот пост с 2015 года.

Соколенко родился в 1953 году. Ранее занимал должность посла России в Республике Кабо-Верде, освобожден от этой должности указом президента в прошлом году.

Политика,Владимир Путин,
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