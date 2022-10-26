Путин заявил о планах Киева использовать «грязную бомбу»

России известно о планах Украины использовать «грязную бомбу». Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с главами спецслужб и силовых ведомств стран СНГ, пишет ТАСС.

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«Известно о планах использовать для провокаций так называемую грязную бомбу», - сказал он.

Он также указал, что Украину превратили в полигон для военно-биологических экспериментов, а теперь накачивают оружием, не оставляя без внимания желание Киева заполучить ядерное оружие.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжит говорить мировой общественности о намерениях Украины, чтобы «побудить мир к активному воспрепятствованию такому поведению Киева».

Напомним, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что Минобороны России располагает информацией о планах Киева использовать так называемую «грязную бомбу». После чего предполагается обвинить Москву в применении оружия массового поражения.