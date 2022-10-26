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1 час назад

Российский депутат предложила отказаться от утреннего кофе ради помощи военным

Lenta.ru

Депутат Псковской городской думы Алеся Михачева предложила россиянам отказаться от утреннего кофе ради помощи военным. Об этом она заявила в эфире радиостанции «ПЛН FM».

Депутат предложила отказаться от кофе ради помощи военным
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Та же кружка кофе, который мы выпиваем по утрам. Если мы не выпьем кофе, думаю, мы не сильно расстроимся, но, не выпив кофе с утра, мы можем помочь ближнему», — подчеркнула Михачева.

Прежде чем покупать ненужные вещи домой или тратить деньги, не понимая, насколько это пригодится, лучше оказать помощь там, где она действительно нужна, уточнила депутат.

Ранее депутат Госдумы от «Новых людей» Олег Леонов предложил премьер-министру России Михаилу Мишустину поддержать семьи мобилизованных россиян новым способом и завести им дополнительные банковские карты для передачи денег родственникам. Инициатива заменит те ситуации, когда мобилизованных исключают из семьи, чтобы ее признали малоимущей и стали перечислять ей социальную помощь.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. Глава Минобороны страны Сергей Шойгу уточнил, что всего планируется призвать 300 тысяч резервистов.

«Работа будет проводиться планово», — уточнил он.

Политика,Михаил Мишустин,Олег Леонов,Сергей Шойгу,Владимир Путин,Госдума,
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