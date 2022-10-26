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30 минут назад

СМИ: норвежский Тромсё разорвал связи с городами-побратимами в России

ТАСС

Муниципальный совет Тромсё принял в среду решение расторгнуть соглашения об установлении побратимских связей с Мурманском, Архангельском и Надымом. Об этом сообщил норвежский телеканал NRK.

Тромсё разорвал связи с городами-побратимами в России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам мэра Тромсё Гуннара Вильхельмсена, причиной подобного шага послужили "инциденты на газопроводах в Балтийском море, наблюдения с помощью беспилотников за объектами критической инфраструктуры, а также недавнее решение властей королевства закрыть российским рыболовным судам доступ в норвежские порты".

В сообщении отмечается, что подобное решение "никак не связано с недавним задержанием в городе мужчины по подозрению в работе на российские спецслужбы".

Муниципальный совет заморозил соглашения с российскими городами-побратимами после начала в феврале специальной военной операции на Украине.

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