Тромсё разорвал связи с городами-побратимами в России

Муниципальный совет Тромсё принял в среду решение расторгнуть соглашения об установлении побратимских связей с Мурманском, Архангельском и Надымом. Об этом сообщил норвежский телеканал NRK.

По словам мэра Тромсё Гуннара Вильхельмсена, причиной подобного шага послужили "инциденты на газопроводах в Балтийском море, наблюдения с помощью беспилотников за объектами критической инфраструктуры, а также недавнее решение властей королевства закрыть российским рыболовным судам доступ в норвежские порты".

В сообщении отмечается, что подобное решение "никак не связано с недавним задержанием в городе мужчины по подозрению в работе на российские спецслужбы".