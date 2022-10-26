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15 минут назад

Путин: Украина стала инструментом внешней политики США

Никита Бородкин

Президент России Владимир Путин заявил, что Украина стала инструментом внешней политики США и практически потеряла свой суверенитет. Как сообщает РИА Новости, об этом глава государства заявил на встрече с главами спецслужб стран СНГ.

Путин отметил, что территорию Украины превратили в полигон для биологических экспериментов, а сейчас страны Запада накачивают ее оружием, несмотря на публичные заявления Киева о желании получить ядерное вооружение. По его мнению, Вашингтон стремится использовать киевский режим как таран против России.

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Напомним, что Россия проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля. Путин называл ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

Ранее, 26 октября, Путин из Кремля наблюдал за ходом учений наземных, морских и авиационных стратегических сил сдерживания «Гром-22». В их рамках по полигону «Кура» на Камчатке были произведены пуски межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» и баллистической ракеты «Синева». Также к выполнению задач привлекли и дальнюю стратегическую авиацию.

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