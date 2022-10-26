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9 минут назад

Путин заявил, что США используют Украину как таран против России

RT на русском

Российский президент Владимир Путин на встрече с руководителями спецслужб стран СНГ заявил, что США используют Украину как таран против России.

По словам Путина, Украина, фактически, потеряла суверенитет и напрямую управляется из США.

Он отметил, что Вашингтон использует Киев в качестве тарана против России, Союзного государства, а также против ОДКБ и СНГ в целом.

Ранее замгоссекретаря США по европейским и евразийским вопросам Карен Донфрид заявил, что в Вашингтоне намерены обеспечить для Киева «максимально сильную» позицию к моменту начала мирных переговоров с Москвой.

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