Путин заявил о запугивании стран СНГ

Некоторые страны используют тактику шантажа и прямого запугивания на пространстве Содружества Независимых Государств (СНГ), заявил президент России Владимир Путин. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с главами спецслужб и силовых ведомств стран СНГ. Трансляция его выступления ведется в официальном Telegram-канале Кремля.
По словам главы государства, мир становится многополярным, но некоторые западные страны «пытаются сохранить свою шатающуюся гегемонию», а потому конфликтный потенциал в мире и регионе остается очень высоким.