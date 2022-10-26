Путин заявил о запугивании стран СНГ

Некоторые страны используют тактику шантажа и прямого запугивания на пространстве Содружества Независимых Государств (СНГ), заявил президент России Владимир Путин. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с главами спецслужб и силовых ведомств стран СНГ. Трансляция его выступления ведется в официальном Telegram-канале Кремля.