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1 час назад

Заявления Путина на встрече с главами спецслужб стран СНГ. Главное

Алиса Селезнёва

Президент РФ Владимир Путин 26 октября провел встречу с главами силовых структур и спецслужб стран СНГ. «Рамблер» собрал главное из выступления президента.

О многополярном мире

Как сообщает РИА Новости, Путин заявил, что мир становится многополярным, но некоторые государства хотят помешать этому процессу и сохранить «шатающуюся гегемонию» любым способом.

По его словам, эти страны используют широкий спектр политических, военных, экономических и информационных средств, в том числе вводят односторонние санкции.

«Конфликтный потенциал в мире в целом, а также на региональном уровне остается очень высоким. Возникают новые риски и вызовы для коллективной безопасности, прежде всего это следствие резкого обострения глобального геополитического противостояния», - подчеркнул Путин.

На территории СНГ продолжаются попытки реализации сценариев «цветных революций», предупредил он.

Об Украине как «таране против России»

Путин заявил, что Украину сейчас используют в качестве «тарана против России», инструмента внешней политики США. Путин считает, что страна фактически потеряла суверенитет и напрямую управляется американцами.

Он отметил, что США продолжают накачивать Киев оружием, игнорируя заявления украинских властей о желании получить ядерное оружие. Также Путин заявил, что территорию Украины почти сразу превратили в «полигон для военно-биологических экспериментов».

Путин добавил, что на Украине сформировался черный рынок оружия, откуда техника может попасть к террористам.

«Речь идет не только о стрелковом оружии, сохраняются риски попадания в руки преступников более мощных средств поражения, в том числе переносных зенитно-ракетных комплексов, высокоточных образцов оружия», - подчеркнул президент.


Политика,Видео,Владимир Путин,ЕС,
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