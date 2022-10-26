Россия выразила протест из-за недопуска на заседание по борьбе с ОМУ

МИД России выразил решительный протест из-за отзыва Италией приглашения на открытие в Риме заседания Группы экспертов по оперативным вопросам Инициативы по борьбе с распространением оружия массового уничтожения (ОМУ). Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.