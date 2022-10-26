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26 минут назад

Россия выразила протест из-за недопуска на заседание по борьбе с ОМУ

Парламентская газета

МИД России выразил решительный протест из-за отзыва Италией приглашения на открытие в Риме заседания Группы экспертов по оперативным вопросам Инициативы по борьбе с распространением оружия массового уничтожения (ОМУ). Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.

Россия выразила протест из-за недопуска на заседание по борьбе с ОМУ
Фото: пресс-служба МИД России / mid.ruпресс-служба МИД России / mid.ru

В Москве назвали шаг Рима недружественным.

«Это очередной провокационный выпад в отношении России. Отстранив наших экспертов от участия в мероприятии, Италия грубо нарушила свои полномочия, полностью подорвала доверие к себе, расписалась в неготовности добросовестно и беспристрастно выполнять председательские функции и организовывать многосторонние мероприятия», — подчеркнула Захарова.

Представитель МИД заявила, что США и НАТО руками Италии стремятся перенастроить инструментарий Инициативы по борьбе с распространением оружия массового уничтожения и обвинила Вашингтон в желании сохранить «глобальное доминирование».

«Для этой группы государств, возомнивших себя «верховными арбитрами» в международных делах, нераспространение — не более чем ширма для сведения политических счетов и прикрытия собственных устремлений к сохранению глобального доминирования», — считает Захарова.

Политика,Мария Захарова,МИД России,НАТО,
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