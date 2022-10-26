Глава эстонской разведки назвал Путина мессией

Глава разведки Эстонии Микк Марран назвал Владимира Путина мессией. Он сравнил стремление российского лидера выполнить цели спецоперации с «религиозным» рвением. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на Bloomberg.

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«Он все еще выполняет своего рода религиозную или мессианскую миссию, и мы видим, что Путин готовит свою страну и ее армию к длительной борьбе», — сказал Марран.

По его мнению, частичная мобилизация в России может позволить продлить конфликт до середины 2023 года.

Ранее Владимир Путин сообщил, что целевые задания в рамках специальной военной операции должны были быть представлены 25 октября. По его словам, работа в координационном совете по нуждам специальной военной операции ведется неделю, проект задач может быть не готов по объективным причинам, но его надо сделать в короткие сроки.