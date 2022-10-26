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1 час назад

Глава эстонской разведки назвал Путина мессией

Елена Прошина

Глава разведки Эстонии Микк Марран назвал Владимира Путина мессией. Он сравнил стремление российского лидера выполнить цели спецоперации с «религиозным» рвением. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на Bloomberg.

Глава эстонской разведки назвал Путина мессией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Он все еще выполняет своего рода религиозную или мессианскую миссию, и мы видим, что Путин готовит свою страну и ее армию к длительной борьбе», — сказал Марран.

По его мнению, частичная мобилизация в России может позволить продлить конфликт до середины 2023 года.

Ранее Владимир Путин сообщил, что целевые задания в рамках специальной военной операции должны были быть представлены 25 октября. По его словам, работа в координационном совете по нуждам специальной военной операции ведется неделю, проект задач может быть не готов по объективным причинам, но его надо сделать в короткие сроки.

Напомним, издание Politico отметило, что после назначения генерала армии Сергея Суровикина на должность командующего Объединенной группировкой войск ВС РФ на Украине действия российских войск стали тактически слаженнее.

Политика,Микк Марран,Сергей Суровикин,Владимир Путин,Верховный суд,
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