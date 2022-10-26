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1 час назад

Песков пообещал доводить до мира информацию о «грязной бомбе» Киева

Никита Бородкин

Россия продолжит энергично доводить до мировой общественности информацию об угрозе применения «грязной бомбы» Украиной, чтобы побудить другие страны к активному воспрепятствованию подобному поведению Киева. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков пообещал доводить до мира информацию о «грязной бомбе» Киева
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы обладаем информацией, которая свидетельствует о существующей угрозе применения "грязной бомбы" со стороны Украины. Мы обладаем информацией, которая говорит о том, что на Украине идет подготовка к такой террористической диверсии», — заявил представитель Кремля.

Напомним, что ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу во время общения с коллегами из США, Франции, Великобритании и Турции заявил о подготовке Киевом провокации с использованием «грязной бомбы». По информации российской стороны, Украина собирается подорвать на своей территории маломощный ядерный снаряд и обвинить в этом Россию.

Как отмечал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, подрыв такого снаряда приведет к радиоактивному заражению местности на площади до нескольких тысяч квадратных метров. По его словам, таким образом Киев хочет запугать местное население, увеличить поток беженцев в Европе и выставить Россию как ядерного террориста.

При этом страны Запада отвергают такую возможность. Главы МИД Британии и Франции Джеймс Клеверли и Катрин Колонна, а также госсекретарь США Энтони Блинкен заявляли, что их страны не верят в утверждения Москвы.

Политика,Энтони Блинкен,Игорь Кириллов,Сергей Шойгу,Дмитрий Песков,Верховный суд,
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