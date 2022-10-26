Песков объяснил, почему Путин не поздравил нового премьера Британии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не направлял поздравлений новому премьер-министру Британии Риши Сунаку. Об этом сообщает РИА Новости.

«Великобритания сейчас относится к категории недружественных стран. Поэтому нет, телеграмма не была отправлена», - рассказал Песков журналистам.

Предыдущий британский премьер Лиз Трасс покинула свой пост спустя 45 дней работы. Главой Консервативной партии и новым премьером стал Риши Сунак, бывший министр финансов. Он был единственным кандидатом на этот пост.

Ранее Сунак обещал «удвоить усилия и укрепить политику полной поддержки Украины», если он станет премьером.