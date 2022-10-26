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28 минут назад

Путин не стал поздравлять нового премьера Британии

Мария Иванова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не направлял поздравлений новому премьер-министру Британии Риши Сунаку. Об этом сообщает РИА Новости.

Песков объяснил, почему Путин не поздравил нового премьера Британии
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Великобритания сейчас относится к категории недружественных стран. Поэтому нет, телеграмма не была отправлена», - рассказал Песков журналистам.

Предыдущий британский премьер Лиз Трасс покинула свой пост спустя 45 дней работы. Главой Консервативной партии и новым премьером стал Риши Сунак, бывший министр финансов. Он был единственным кандидатом на этот пост.

Сунак посвятил свое первое заявление в новой должности России

Ранее Сунак обещал «удвоить усилия и укрепить политику полной поддержки Украины», если он станет премьером.

После назначения Сунака в Кремле заявили, что не видят «ни предпосылок, ни оснований, ни надежд» на позитивные сдвиги в отношениях с Лондоном.

Политика,Лиз Трасс,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Консервативная партия,
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