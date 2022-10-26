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14 минут назад

В Совфеде рассказали об ответе России в случае размещения баз НАТО в Финляндии

Lenta.ru

В случае размещения баз НАТО в Финляндии или ввоза туда ядерного оружия Россия примет адекватные меры по соразмерному усилению своей безопасности на границе с Финляндией. Об этом рассказал член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков, передает РИА Новости.

В Совфеде рассказали об ответе на размещение баз НАТО в Финляндии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам сенатора, в данной ситуации российская сторона будет вынуждена принять адекватные меры и усилить свою безопасность на границе с Финляндией.

Решением стать членом альянса финские власти лишь максимально отдалили себя от обеспечения собственной безопасности, подчеркнул Цеков.

«Произошел пересмотр всех наших отношений с Хельсинки с учетом того, что Финляндия станет членом альянса, крайне агрессивно относящегося к России», — добавил он.

Ранее финская газета Iltalehti со ссылкой на источники в канцелярии президента сообщила, что подготовленный правительством Финляндии проект закона о членстве в НАТО допускает размещение ядерного оружия Запада на территории страны. По их данным, документ за авторством представителей МИД, МВД и Минобороны почти готов и в скором времени будет предоставлен для рассмотрения парламентом в двухнедельный срок.

Политика,Сергей Цеков,НАТО,Совет Федерации,
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