В Совфеде рассказали об ответе на размещение баз НАТО в Финляндии

В случае размещения баз НАТО в Финляндии или ввоза туда ядерного оружия Россия примет адекватные меры по соразмерному усилению своей безопасности на границе с Финляндией. Об этом рассказал член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков, передает РИА Новости.

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По словам сенатора, в данной ситуации российская сторона будет вынуждена принять адекватные меры и усилить свою безопасность на границе с Финляндией.

Решением стать членом альянса финские власти лишь максимально отдалили себя от обеспечения собственной безопасности, подчеркнул Цеков.

«Произошел пересмотр всех наших отношений с Хельсинки с учетом того, что Финляндия станет членом альянса, крайне агрессивно относящегося к России», — добавил он.