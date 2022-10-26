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18 минут назад

Мединский заявил, что жизнь доказывает высокую востребованность политологов и историков

ТАСС

Жизнь показывает, насколько нужны и востребованы политологи, историки и другие специалисты общественных наук. Такое мнение выразил журналистам помощник президента РФ Владимир Мединский в ходе Всероссийской научно-практической конференции по вопросам общественных наук, которая открылась в среду в Сочи.

Мединский заявил, что жизнь доказывает высокую востребованность политологов и историков
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Не секрет, что последние 30 лет общественные науки находились в системе вузовского образования. Жизнь показывает, насколько нужны и востребованы политологи, историки и другие [специалисты]", - сказал в ходе открытия конференции Мединский.

Участниками всероссийской научно-практической конференции "Проблемы мировоззрения и общественных наук. ДНК России" стали более 200 профессоров, доцентов со всей страны, рассказали ТАСС организаторы. В основном среди участников представлены доктора и кандидаты наук по политологии, философии, педагогике, истории, культурологии и другим специальностям.

Организаторами конференции являются Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Российское общество "Знание", Экспертный институт социальных исследований, МГУ имени М. В. Ломоносова. Мероприятие проходит на площадке Российского общества "Знание".

Основной целью мероприятия является развитие общественных наук, а также создание нового подхода в преподавании блока гуманитарных и общественных дисциплин в высшей школе.

Политика,Владимир Мединский,Минобрнауки России,МГУ,
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