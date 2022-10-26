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39 минут назад

Климов посоветовал не засорять русский язык англицизмами

Парламентская газета

Пока в зоне спецоперации люди умирают за право говорить на русском языке, в самой России продолжается засорение родной речи — это недопустимо. Об этом заявил зампред Комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов на круглом столе Временной комиссии по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела 26 октября.

Климов посоветовал не засорять русский язык англицизмами
Фото: Парламентская газетаПарламентская газета

Сенатор рассказал, что недавно он выступал перед студентами на тему тотальной гибридной войны Запада против России и организаторы предложили сделать это в их новом «центре коворкинга». Климов отметил, что у «коворкинга» есть прямой перевод - «соработничество» и его аналог — «сотрудничество». Также, по его словам, общежития сейчас «переименовываются» в «коливинги».

Парламентарий напомнил, что возможность говорить на русском языке была одной из ключевых причин, из-за которой «жители Новороссии вступили в смертельную схватку с нацистами-русофобами». При этом в самой России продолжается засорение родной речи подобными словами.

Также Климов привел в пример выступление девушки на телевидении, которая, казалось бы, говорила патриотические речи, но была в бейсболке с надписью NY и с большим флагом США на рукаве куртки.

«Тот самый флаг, под которым генералы Пентагона и агенты ЦРУ наводят НАТОвское оружие на наших с вами сограждан в зоне специальной военной операции», — отметил сенатор.

В это же время люди на Донбассе сегодня реально умирают за право говорить по-русски, обратил внимание Климов.

«Лично я не могу себе вообразить отечественных героев, победителей германского нацизма, дающих интервью с нашивками Третьего рейха. Это невозможно», — заключил он.

Политика,Андрей Климов,Комитет Совета Федерации по международным делам,ЦРУ,Пентагон,
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