«Сдавать никто не будет»: Стремоусов сделал заявление о Херсонской области

Российские войска не уйдут из Херсонской области, никто сдавать эту территорию не будет. Об этом заявил в своем видеообращении, опубликованном в Telegram-канале, заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.

«Хочу успокоить всех, кто переживает, что Херсонскую область сдадут, что Россия отступит. Мы еще раз напоминаем, что Россия своих не бросает, что Россия сегодня это Херсонская область, и мы действуем как одно единое государство», - заверил он.

Стремоусов также отметил, что все попытки наступления украинских войска отбиваются.

В конце сентября в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской области прошли референдумы и подавляющее число жителей поддержало предложение присоединиться к России. 30 сентября президент Владимир Путин подписал договоры о вступлении этих территорий в состав России на правах субъектов, а 5 октября утвердил ратификацию документов и назначил временно исполняющих обязанности глав регионов. При этом Украина не признала итоги референдума, ведет обстрелы и боевые действия на этих территориях.