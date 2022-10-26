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17 минут назад

Глава Сахалина ответил Зеленскому на его слова о Курилах

Газета.Ru

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в своем Telegram-канале прокомментировал предложение президента Украины Владимира Зеленского распространить формат «Крымской платформы» на Абхазию, Приднестровье и Курильские острова, назвав это очередной попыткой развалить Россию.

Глава Сахалина ответил Зеленскому на его слова о Курилах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Такие откровенные посягательства на суверенитет России в очередной раз подчеркивают, что сейчас наша страна сражается за правое дело, защищая себя, свои границы и интересы всех жителей. Ведь по риторике киевского режима отчетливо видно, что их всегда интересовал лишь развал нашей страны», — пишет Лимаренко.

Ранее президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что не будет участвовать в парламентском форуме «Крымской платформы» в его стране и встречаться со спикером палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

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Он добавил, что в США вскоре пройдут выборы и нынешний состав палаты представителей США может скоро измениться.

Политика,Зоран Миланович,Валерий Лимаренко,Владимир Зеленский,Конгресс США,
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