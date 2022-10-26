Глава Сахалина ответил Зеленскому на его слова о Курилах

«Такие откровенные посягательства на суверенитет России в очередной раз подчеркивают, что сейчас наша страна сражается за правое дело, защищая себя, свои границы и интересы всех жителей. Ведь по риторике киевского режима отчетливо видно, что их всегда интересовал лишь развал нашей страны», — пишет Лимаренко.