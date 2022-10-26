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51 минуту назад

Рогозин заявил, что побывал в Донбассе с гуманитарной целью

ТАСС

Бывший генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил ТАСС, что находился в Донецкой Народной Республике (ДНР) в течение недели и посетил ряд добровольческих частей Донбасса.

Рогозин рассказал о цели своей поездки в Донбасс
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Я находился в ДНР в течение недели. Цель поездки - это, прежде всего, сопровождение груза помощи одному из батальонов защитников Донбасса, который ко мне обратился напрямую. Эта помощь собрана за счет личных средств - моих и двух моих друзей", - заявил Рогозин.

По его словам, в составе группы специалистов он также посетил несколько добровольческих частей Донбасса, с командирами которых давно знаком и дружит.

"Маршрут поездки и содержание встреч раскрывать не планировал. Добавлю лишь, что эта наша работа с подразделениями защитников Донбасса поставлена на системную и постоянную основу", - подчеркнул Рогозин.

Ранее бывший глава Роскосмоса выложил фотографию, где на его обмундировании можно увидеть позывной "Космос". Он уточнил, что в настоящий момент этот позывной изменен.

Рогозин на время поездки в новые регионы взял себе позывной

В среду Рогозин опубликовал в своем Telegram-канале фото с главой Союза добровольцев Донбасса Александром Бородаем.

"С главой Союза добровольцев Донбасса Александром Бородаем и русскими воинами-добровольцами побывали на разных участках фронта. Настроение боевое, парни рвутся в наступление и постоянно получают пополнение из регионов России", - добавил он.

23 октября Рогозин в Telegram-канале сообщил, что доставил зимнее обмундирование и другую гуманитарную помощь в корпус Народной милиции Донецкой Народной Республики. Во вторник он выложил фотографии с комбатами Шахтером, Злым (батальоны Корпуса ДНР) и героем ДНР Абхазом (интербатальон "Пятнашка"), а также полковником корпуса ДНР Эдуардом Басуриным.

Политика,Александр Бородай,Дмитрий Рогозин,Роскосмос,
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