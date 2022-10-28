В Госдуме посоветовали Зеленскому задуматься о бегстве с Украины

Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует бежать из страны, поскольку его дня как политика сочтены. Об этом заявил депутат Госдумы РФ от Крыма Михаил Шеремет.

Фото: Официальный сайт президента Украины Официальный сайт президента Украины

«Зеленскому стоит задуматься о бегстве», — сказал Шеремет РИА Новости. Он подчеркнул, что как политик Зеленский уже не котируется.

Он отметил, что уже в ближайшие месяцы в мире может серьезно измениться соотношение политических сил, вследствие чего киевский режим окажется не нужным «своим западным хозяевам». «Преступному киевскому режиму … придется бежать с Украины, которую Зеленский и его продажная клика ввергли в хаос», — заявил Шеремет.

Ранее в США призвали игнорировать интересы президента Украины Владимира Зеленского — из-за этого американцы рискуют своим существованием, заявил подполковник армии США Дэниел Дэвис. Он заявил, что риск применения ядерного оружия возрастает одновременно с эскалацией конфликта на Украине, а это грозит уже всему миру, передает «Ридус».