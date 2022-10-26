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14 минут назад

Россия требует от Киева прекратить шаги, ведущие к ядерной катастрофе

Елена Прошина

Россия обратилась к Западу и Киеву с требованием прекратить совершать действия, которые в итоге могут привести мир к ядерной катастрофе. Такое заявление сделал заместитель главы российской делегации на заседании Первого комитета ГА ООН Константин Воронцов, передает РИА Новости.

Россия требует от Киева прекратить шаги, ведущие к ядерной катастрофе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он отметил, что в феврале этого года президент Украины Владимир Зеленский «безответственно» высказался о возможности государства пересмотреть свой безъядерный статус. Это означает что Украина может попытаться получить ядерное оружие, хотя режим ДНЯО обязывает ее не принимать никаких шагов в этом направлении. Воронцов считает, что недавние заявления Киева о необходимости «превентивных ядерных ударах» стран НАТО по территории России лишают Украину права на ядерное оружие, это «категорически недопустимо и неприемлемо».

Он потребовал от Киева и «западных кураторов» прекратить совершать шаги, которые подводят мир к катастрофе и угрожают жизням гражданских лиц. Воронцов считает, что безрассудно игнорировать подобные предупреждения с российской стороны.

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что Министерство обороны РФ подозревает Киев в планах применить «грязную бомбу», чтобы затем обвинить в этом Москву.

Политика,Константин Воронцов,Игорь Кириллов,Владимир Зеленский,Верховный суд,Минобороны России,НАТО,ООН,
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