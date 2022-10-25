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6 минут назад

В МИД РФ не исключают содействие западных стран Киеву в создании "грязной бомбы"

ТАСС

Россия не исключает, что некоторые западные государства могут оказывать содействие Украине в создании "грязной бомбы". Об этом заявил во вторник заместитель директора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов, выступая на заседании Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН.

Россия не исключает содействие стран Запада Киеву в создании "грязной бомбы"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Цель очевидна - обвинить Россию в применении оружия массового поражения. Власти Украины и их западные кураторы рассчитывают, что это выльется в мощную антироссийскую кампанию, подорвет доверие к Москве и ее партнерам, приведет к изоляции нашей страны на международной арене, - сказал дипломат. - По нашим данным, украинская сторона уже приступила к реализации намеченного плана. В частности, Восточному горно-обогатительному комбинату в городе Желтые Воды и Институту ядерных исследований в Киеве поставлена задача изготовить такую бомбу. Не исключаем оказания содействия в решении этой задачи со стороны некоторых западных стран, которые, согласно поступающим сведениям, ведут переговоры с Украиной о поставке компонентов для "грязной бомбы".

Политика,Константин Воронцов,МИД России,Генассамблея ООН,
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