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49 минут назад

Кадыров назвал Украину территорией России

Lenta.ruиещё 2

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале назвал Украину территорией России. По его словам, принято решение «не обороняться» в ходе спецоперации, «а нападать везде».

Кадыров назвал Украину территорией России
Фото: ТАССТАСС

«Наша территория — не Запорожье, не Херсон, наша территория — Одесса, Киев, Харьков, все регионы и в целом Украина, это наша территория, российская. Мы уже приняли решение не обороняться, а нападать везде. Это так будет», — заявил Кадыров в своем видеообращении.

Он также пообещал, что «мы будем нападать на них, каждый день».

Кадыров назвал спецоперацию на Украине джихадом

Ранее Рамзан Кадыров назвал специальную военную операцию России на Украине (СВО) джихадом. Политик порассуждал о том, что Россию хотят унизить и разобщить, испоганить веру и культуру, «чтобы у нас не осталось никакой идентичности и ни одной семейной ценности», в то время как в Европе сейчас «открыто действует сатанизм» и «сатанинская демократия».

Политика,Рамзан Кадыров,
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