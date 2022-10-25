Кадыров назвал Украину территорией России

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале назвал Украину территорией России. По его словам, принято решение «не обороняться» в ходе спецоперации, «а нападать везде».
«Наша территория — не Запорожье, не Херсон, наша территория — Одесса, Киев, Харьков, все регионы и в целом Украина, это наша территория, российская. Мы уже приняли решение не обороняться, а нападать везде. Это так будет», — заявил Кадыров в своем видеообращении.
Он также пообещал, что «мы будем нападать на них, каждый день».
Ранее Рамзан Кадыров назвал специальную военную операцию России на Украине (СВО) джихадом. Политик порассуждал о том, что Россию хотят унизить и разобщить, испоганить веру и культуру, «чтобы у нас не осталось никакой идентичности и ни одной семейной ценности», в то время как в Европе сейчас «открыто действует сатанизм» и «сатанинская демократия».