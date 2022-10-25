Кадыров назвал Украину территорией России

«Наша территория — не Запорожье , не Херсон , наша территория — Одесса , Киев , Харьков , все регионы и в целом Украина, это наша территория, российская. Мы уже приняли решение не обороняться, а нападать везде. Это так будет», — заявил Кадыров в своем видеообращении.

Он также пообещал, что «мы будем нападать на них, каждый день».

Ранее Рамзан Кадыров назвал специальную военную операцию России на Украине (СВО) джихадом. Политик порассуждал о том, что Россию хотят унизить и разобщить, испоганить веру и культуру, «чтобы у нас не осталось никакой идентичности и ни одной семейной ценности», в то время как в Европе сейчас «открыто действует сатанизм» и «сатанинская демократия».