Россия подала жалобу в Совбез ООН на США и Украину

Россия подала жалобу в Совет Безопасности (СБ) ООН на несоблюдение США и Украиной конвенции о запрете биологического оружия. Об этом говорится в письме постоянного представителя России при ООН Василия Небензи, пишет РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Минобороны России ранее провело презентацию, из которой следует, что Соединенные Штаты выделили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе.