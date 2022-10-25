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28 минут назад

Россия подала жалобу в Совбез ООН на США и Украину

Lenta.ruиещё 7

Россия подала жалобу в Совет Безопасности (СБ) ООН на несоблюдение США и Украиной конвенции о запрете биологического оружия. Об этом говорится в письме постоянного представителя России при ООН Василия Небензи, пишет РИА Новости.

Россия подала жалобу в Совбез ООН на США и Украину
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Минобороны России ранее провело презентацию, из которой следует, что Соединенные Штаты выделили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе.

Ранее первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия запросила проведение заседания СБ ООН по биолабораториям на Украине. В разговоре с журналистами дипломат отметил, что российская сторона также просит провести заседание Совбеза ООН в связи с выдвинутыми в адрес Ирана обвинениями в поставках России беспилотников.

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