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23 минуты назад

В Совбезе России призвал «десатанизировать» Украину

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Помощник секретаря Совета безопасности России Алексей Павлов в беседе с «Аргументами и фактами» призвал к «десатанизации» Украины в ходе специальной военной операции (СВО). По его мнению, необходимость этого стала очевидной.

В Совбезе России призвал «десатанизировать» Украину
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Павлов объяснил, что с 1990-х годов на Украине множилось число приверженцев религиозных сект, толчком для развития которых стала смена власти в 2014 году. Их целью стало «переформатирование умов» украинцев и запрет «настоящих ценностей» православия, ислама и иудаизма.

По словам Павлова, именно адепты нетрадиционных религиозных течений проявляли наибольшую жестокость в Донбассе. Он также назвал метким заявление главы Чечни Рамзана Кадырова о неизбежной «дешайтанизации» Украины.

Ранее Рамзан Кадыров назвал специальную военную операцию России на Украине джихадом. Политик порассуждал о том, что Россию хотят унизить и разобщить, испоганить веру и культуру, «чтобы у нас не осталось никакой идентичности и ни одной семейной ценности», в то время как в Европе сейчас «открыто действует сатанизм» и «сатанинская демократия».

Политика,Алексей Павлов,Рамзан Кадыров,Совет безопасности РФ,
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