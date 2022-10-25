Кадыров назвал спецоперацию на Украине джихадом

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал специальную военную операцию России на Украине (СВО) джихадом. Соответствующий пост он разместил в своем Telegram-канале.
Политик порассуждал о том, что Россию хотят унизить и разобщить, испоганить веру и культуру, «чтобы у нас не осталось никакой идентичности и ни одной семейной ценности».
По мнению главы республики, в Европе сейчас «открыто действует сатанизм» и «сатанинская демократия». Так он назвал, к примеру, защиту прав атеистов при оскорблении чувств верующих, или лишение традиционных семей детей и передачу их однополым парам.