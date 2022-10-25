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25 минут назад

Кадыров назвал спецоперацию на Украине джихадом

Lenta.ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал специальную военную операцию России на Украине (СВО) джихадом. Соответствующий пост он разместил в своем Telegram-канале.

Кадыров назвал спецоперацию на Украине джихадом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Политик порассуждал о том, что Россию хотят унизить и разобщить, испоганить веру и культуру, «чтобы у нас не осталось никакой идентичности и ни одной семейной ценности».

Кадыров раскритиковал ход спецоперации на Украине

По мнению главы республики, в Европе сейчас «открыто действует сатанизм» и «сатанинская демократия». Так он назвал, к примеру, защиту прав атеистов при оскорблении чувств верующих, или лишение традиционных семей детей и передачу их однополым парам.

Политика,Рамзан Кадыров,
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