Кадыров назвал спецоперацию на Украине джихадом

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал специальную военную операцию России на Украине (СВО) джихадом. Соответствующий пост он разместил в своем Telegram-канале.

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Политик порассуждал о том, что Россию хотят унизить и разобщить, испоганить веру и культуру, «чтобы у нас не осталось никакой идентичности и ни одной семейной ценности».