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18 минут назад

Россия ответила на восьмой пакет санкций ЕС и расширила стоп-лист

Lenta.ru

В ответ на введение восьмого пакета антироссийских санкций Россия расширила стоп-лист для представителей ЕС, участвующих в военных поставках оружия и техники в интересах Украины. Об этом сообщили представители российского МИД, соответствующий документ опубликован на официальном сайте внешнеполитического ведомства.

Россия ответила на восьмой пакет санкций ЕС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В ответ на недружественные действия российской стороной расширен список представителей стран — членов Евросоюза, которым в соответствии с Федеральным законом "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" от 15 августа 1996 г. №114-ФЗ запрещен въезд на территорию нашего государства», — говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что Россия адекватно и своевременно ответит на «любые недружественные акции со стороны западных стран».

Ранее глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что главная цель Евросоюза является не заморозка российских активов в Европе, а их полная конфискация. Глава ЕК назвала конфискацию нетривиальной задачей, для решения которой предстоит большая работа, в том числе и в области юридического обоснования подобных действий со стороны ЕС.

Политика,МИД России,Еврокомиссия,ЕС,
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