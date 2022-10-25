Россия ответила на восьмой пакет санкций ЕС

В ответ на введение восьмого пакета антироссийских санкций Россия расширила стоп-лист для представителей ЕС, участвующих в военных поставках оружия и техники в интересах Украины. Об этом сообщили представители российского МИД, соответствующий документ опубликован на официальном сайте внешнеполитического ведомства.

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«В ответ на недружественные действия российской стороной расширен список представителей стран — членов Евросоюза, которым в соответствии с Федеральным законом "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" от 15 августа 1996 г. №114-ФЗ запрещен въезд на территорию нашего государства», — говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что Россия адекватно и своевременно ответит на «любые недружественные акции со стороны западных стран».