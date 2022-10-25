Путин призвал обновить процедуры и нормативные базы экономики

Президент России Владимир Путин указал на необходимость обновлять процедуры и нормативные базы и экономики в целом, и отдельных отраслей, и обеспечения спецоперации. Об этом глава государства заявил на заседании координационного совета по обеспечению нужд спецоперации, передает РИА «Новости»
Президент подчеркнул, что вопросы оптимизации административных процедур обсуждали много раз, однако ситуация такова, что к этой работе необходимо вернуться.
«Нужна широкая и глубокая координация между всеми структурами — и экономическим, и силовым блоками, и регионами», — сказал Путин.