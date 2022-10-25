Путин призвал обновить процедуры и нормативные базы экономики

Президент России Владимир Путин указал на необходимость обновлять процедуры и нормативные базы и экономики в целом, и отдельных отраслей, и обеспечения спецоперации. Об этом глава государства заявил на заседании координационного совета по обеспечению нужд спецоперации, передает РИА «Новости»