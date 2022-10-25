Захарова уличила Запад в нежелании восстанавливать Украину

Власти Украины получают от Запада деньги только на разрушение, а восстанавливать страну никто не собирается. Об этом заявила сегодня в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Таким образом она прокомментировала заявление украинского лидера Владимира Зеленского о том, что Украина не получила еще «ни цента» на восстановление страны, которое оценивается в $17 млрд.

«Пока киевский режим получает только на разрушение Украины. Когда на Западе сочтут страну достаточно разрушенной, тогда начнется другая история. Только не восстановления, а дележки останков», - уверена дипломат.