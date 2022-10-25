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47 минут назад

Захарова назвала цель Запада на Украине

Алиса Селезнёва

Власти Украины получают от Запада деньги только на разрушение, а восстанавливать страну никто не собирается. Об этом заявила сегодня в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова уличила Запад в нежелании восстанавливать Украину
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Таким образом она прокомментировала заявление украинского лидера Владимира Зеленского о том, что Украина не получила еще «ни цента» на восстановление страны, которое оценивается в $17 млрд.

«Пока киевский режим получает только на разрушение Украины. Когда на Западе сочтут страну достаточно разрушенной, тогда начнется другая история. Только не восстановления, а дележки останков», - уверена дипломат.

Ранее Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС профинансирует в срочном порядке восстановление инфраструктуры Украины, в том числе энергетической, на сумму 1 миллиард евро. Кроме того, стране будет предоставлено 400 генераторов электричества.

Политика,Владимир Зеленский,Мария Захарова,МИД России,ЕС,
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