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1 час назад

В Кремле ответили на призыв Макрона к Папе Римскому

Алиса Селезнёва

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя инициативу французского лидера Эммануэля Макрона, отметил, что Москва готова к переговорам и с США, и с папой Римским для разрешения украинского кризиса. Об этом пишет РИА Новости.

В Кремле ответили на призыв Макрона к Папе Римскому
Фото: ТАССТАСС

Ранее стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон попросил Папу Римского Франциска позвонить российскому лидеру Владимиру Путину и патриарху Кириллу, чтобы помочь «установить мир» на Украине.

По словам Пескова, эту инициативу можно только приветствовать, если она действительно будет способствовать нахождению возможных путей урегулирования ситуации на Украине.

«Если это все в русле действительно усилий в плане поиска возможных развязок, то это можно оценить положительно. Но с другой стороны, в этом заявлении ничего не сказано о том, что кто-то должен позвонить Зеленскому и разобраться с законодательной базой, которая отныне запрещает какие-либо переговоры с российской стороной», - констатировал официальный представитель Кремля.

ОН также заверил, что в Кремле готовы «все обсуждать и с американцами, и с французами, и с понтификом», так как российская сторона открыта для контактов, в отличие от украинской.

С 24 февраля на Украине проходит российская специальная операция. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

Делегации России и Украины начали вести переговоры в первые дни после начала спецоперации. В последний раз о прогрессе на них Россия сообщала в конце марта. В настоящее время мирные переговоры приостановлены по инициативе украинской стороны. При этом президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение Совета нацбезопасности и обороны страны, предусматривающее отказ от переговоров с Владимиром Путиным.

Политика,Эммануэль Макрон,Владимир Зеленский,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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