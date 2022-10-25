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14 минут назад

Захарова уличила Запад в нежелании восстанавливать Украину

Газета.Ru

Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев «не получил ни цента» на восстановление государства. В своем Telegram-канале она отметила, что западные страны просто не заинтересованы в спонсировании украинской стороны в этом вопросе.

Захарова уличила Запад в нежелании восстанавливать Украину
Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

«Пока киевский режим получает [деньги] только на разрушение Украины. Когда на Западе сочтут страну достаточно разрушенной, тогда начнется другая история», — написала Захарова.

Как указала представитель МИД России, «другая история» Украины также вряд ли будет заключаться в ее восстановлении. Захарова подчеркнула, что это будет касаться «дележки останков» государства.

В последнее время украинское руководство, в особенности Зеленский, активно требует от Запада новых пакетов финансовой помощи. В Киеве просят западные страны погасить дефицит бюджета, помочь с восстановлением энергетических объектов и в целом настаивают на необходимости поддержки для того, чтобы государство продолжало функционировать.

Ранее Зеленский заявил, что Украина не получила «ни цента» из $17 млрд, необходимых на восстановление страны.

Политика,Владимир Зеленский,Мария Захарова,МИД России,
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