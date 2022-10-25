Кремль отреагировал на просьбу Макрона к Папе Римскому о звонке Путину

«Если это все в русле, действительно, усилий в плане поиска возможных развязок, то это [предложение Макрона ] можно оценить положительно», — отреагировал он на просьбу о звонке.

Однако Песков отметил, «что в этом заявлении ничего не сказано о том, что кто-то должен позвонить президенту Зеленскому и разобраться с законодательной базой, которая отныне запрещает какие-либо переговоры с российской стороной».