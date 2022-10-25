В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 61.16EUR 60.16
Войти в почту
29 минут назад

Кремль отреагировал на просьбу Макрона к Папе Римскому о звонке Путину

Lenta.ru

Москва поддерживает предложение президента Франции Эммануэля Макрона попросить Папу Римского Франциска оказать влияние на российского лидера Владимира Путина и руководство США для возобновления мирного урегулирования на Украине, но считает, что это никак не повлияет на позицию украинского президента Владимира Зеленского касательно переговоров с Россией. В этом усомнился официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Кремль отреагировал на просьбу Макрона к Папе Римскому о звонке Путину
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Если это все в русле, действительно, усилий в плане поиска возможных развязок, то это [предложение Макрона] можно оценить положительно», — отреагировал он на просьбу о звонке.

Однако Песков отметил, «что в этом заявлении ничего не сказано о том, что кто-то должен позвонить президенту Зеленскому и разобраться с законодательной базой, которая отныне запрещает какие-либо переговоры с российской стороной».

Ранее Песков заявил, что Россия готова обсуждать развязки ситуации на Украине с другими странами и с Папой Римским Франциском.

«Еще раз повторяю: Россия открыта для всех контактов. Но мы должны исходить из того, что Украина кодифицировала [в законах] непродолжение переговоров», — подчеркнул представитель Кремля.

Политика,Эммануэль Макрон,ФРАНЦИСК,Владимир Зеленский,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители