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43 минуты назад

В Кремле озвучили ожидания от прихода к власти Риши Сунака

Мария Иванова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не рассчитывают на позитивные сдвиги в отношениях с Лондоном после прихода к власти Риши Сунака. Об этом сообщает РИА Новости.

В Кремле озвучили ожидания от прихода к власти Риши Сунака
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее британский премьер-министр Лиз Трасс покинула свой пост спустя 45 дней работы. Главой Консервативной партии и новым премьером стал Риши Сунак, бывший министр финансов.

«В настоящий момент мы не видим ни предпосылок, ни оснований, ни надежд на то, что в обозримой перспективе будут какие-то позитивные сдвиги [в отношениях с Британией - прим.ред.]», - так прокомментировал его назначение Песков.

Он подчеркнул, что Россия сохраняет свою открытость и готовность вести переговоры по «самым сложным вопросам».

«Но не в ущерб своим собственным интересам», - заключил Песков.

Ранее Сунак заявлял, что если он станет премьер-министром, то «удвоит усилия и укрепит политику полной поддержки Украины, которую так умело проводил» экс-премьер Борис Джонсон.

Сунак обещал, что его первым зарубежным визитом в качестве премьера будет поездка в Киев.

Политика,Лиз Трасс,Борис Джонсон,Дмитрий Песков,Консервативная партия,
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