Появились подробности выступления Путина на «Валдае»

Появились подробности выступления президента России Владимира Путина на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай». Как рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, он примет участие в панельной дискуссии с модератором, сообщает ТАСС.

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При этом Песков не стал раскрывать конкретные темы выступления главы государства. «Мы никогда их не анонсируем», — подчеркнул он.

Ежегодное заседание Валдайского клуба на тему «Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех» стартовало в Москве 24 октября. В число участников вошли 111 представителей 41 страны, среди которых Китай, Индия, Бразилия, Индонезия, Германия, Египет, Афганистан, Казахстан, Узбекистан, ЮАР, Франция и другие. Путин примет участие в пленарном заседании 27 октября.