Песков оценил идею постройки стен на границах с Россией

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал глупостью идею возведения стен на границах Евросоюза и РФ. Об этом сообщает РИА Новости.
«История каждый раз доказывает глупость решений о строительстве стен, потому что с течением лет или десятилетий все стены падают», — сказал Песков в ответ на вопрос журналистов о намерении Польши построить стену на границе с Калининградской областью.
При этом представитель Кремля отметил, что Москва не может и не собирается мешать реализации подобных проектов.
Напомним, что замминистра национальной обороны Польши Войцех Скуркевич заявил о планах построить забор на границе с Калининградской областью еще в феврале. Варшава пока не приступила к возведению заграждений, однако подобные планы есть у погранслужбы страны.
30 сентября глава МИД Финляндии Пекка Хаависто отметил, что республика рассматривает возможность строительства стены на части границы с Россией. Она якобы поможет защитить государство от нелегальных мигрантов.