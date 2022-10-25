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1 час назад

Песков оценил идею постройки стен на границах с Россией

Никита Бородкин

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал глупостью идею возведения стен на границах Евросоюза и РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

Песков оценил идею постройки стен на границах с Россией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«История каждый раз доказывает глупость решений о строительстве стен, потому что с течением лет или десятилетий все стены падают», — сказал Песков в ответ на вопрос журналистов о намерении Польши построить стену на границе с Калининградской областью.

При этом представитель Кремля отметил, что Москва не может и не собирается мешать реализации подобных проектов.

Напомним, что замминистра национальной обороны Польши Войцех Скуркевич заявил о планах построить забор на границе с Калининградской областью еще в феврале. Варшава пока не приступила к возведению заграждений, однако подобные планы есть у погранслужбы страны.

30 сентября глава МИД Финляндии Пекка Хаависто отметил, что республика рассматривает возможность строительства стены на части границы с Россией. Она якобы поможет защитить государство от нелегальных мигрантов.

Политика,Войцех Скуркевич,Пекка Хаависто,Дмитрий Песков,ЕС,
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