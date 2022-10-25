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41 минуту назад

В Кремле попросили не волноваться из-за просьб Турции по газу

Lenta.ru

Желание Турции получить скидку на российский газ и отсрочить платежи за него не выходит за грани разумного, чего нельзя сказать о «санкционных упражнениях коллективного Запада». Таким образом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление министра казначейства и финансов республики Нуреддина Небати, передает РБК.

В Кремле попросили не волноваться из-за просьб Турции по газу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отвечая на вопрос, не опасаются ли в Москве того, что Турция злоупотребит своим положением в газовой сфере, представитель Кремля попросил не волноваться на эту тему.

«Есть конъюнктура, мировая конъюнктура для торговли газом... Это понимают и наши турецкие партнеры, это понимаем и мы. Поэтому здесь мы никаких оснований для такой обеспокоенности не видим», — подчеркнул он.

Политика,Дмитрий Песков,
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