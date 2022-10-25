В Кремле отреагировали на избрание Сунака премьером Британии

«Нет, в настоящий момент мы не видим ни предпосылок, ни оснований, ни надежд на то, что в обозримой перспективе будут какие-то позитивные сдвиги. Россия сохраняет свою открытость и готовность самые сложные вопросы обсуждать за столом переговоров. Но не в ущерб своим собственным интересам», – цитирует ФАН Пескова.