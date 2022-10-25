В Кремле рассказали о кадровых решениях в отношении Рогозина

Кадровых решение о каком-либо назначении экс-главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина пока не принималось. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

«Вы знаете, мы никогда наперед не говорим о каких-то кадровых решениях», - сказал Песков.

Ранее Рогозин опубликовал в своем Telegram-канале фотографии со своей поездки на Донбасс. На кадрах он запечатлен в боевой экипировке вместе с командирами батальона «Пятнашка». На нашивке, которая прицеплена к разгрузке, указан позывной Рогозина – «Космос».

До этого Рогозин подтвердил, что находится на передовой в Запорожской области. Он добавил, что хотел бы, чтобы «сбылась мечта о Славянске» — городе в Донецкой Народной Республике, который находится под контролем Киева.