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1 час назад

Глава Крыма отреагировал на упреки Зеленского в сторону Израиля

Lenta.ru

Президент Украины Владимир Зеленский требует оружие для страны, национальным героем которой является Петлюра, ответственный за страшные еврейские погромы, унесшие жизни многих тысяч людей. Так на упреки украинского лидера в сторону Израиля из-за отказа поставлять ПВО Киеву отреагировал глава Крыма Сергей Аксенов в Telegram.

Глава Крыма отреагировал на упреки Зеленского в сторону Израиля
Фото: Виктор Коротаев / КоммерсантъВиктор Коротаев / Коммерсантъ

Он назвал украинского лидера удивительным болваном и провокатором.

Глава Крыма предположил, что Зеленский, как и его «западные хозяева», думает, что на Украине удалось вывести особую «породу», которая одержима русофобией и при этом свободна от антисемитизма.

«Но старые демоны никуда не делись, они могут проснуться — на фоне той катастрофы, до которой довел страну Зеленский, на фоне колоссальных людских, экономических и территориальных потерь, в которых виновны лично он, его окружение и те, кто привел его к власти», — подчеркнул Аксенов.

Ранее президент Украины посетовал, что Израиль не участвует в помощи Киеву по противодействию российским воздушным ударам. 19 октября министр обороны Израиля Бени Ганц заявил, что власти не будут поставлять Украине вооружения по ряду оперативных соображений.

Политика,Владимир Зеленский,Сергей Аксенов,
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