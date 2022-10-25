Глава Крыма отреагировал на упреки Зеленского в сторону Израиля

«Но старые демоны никуда не делись, они могут проснуться — на фоне той катастрофы, до которой довел страну Зеленский, на фоне колоссальных людских, экономических и территориальных потерь, в которых виновны лично он, его окружение и те, кто привел его к власти», — подчеркнул Аксенов.