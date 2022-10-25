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53 минуты назад

Путин поздравил работников и ветеранов ФТС с профессиональным праздником

ТАССиещё 1

Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов Федеральной таможенной службы (ФТС) с профессиональным праздником, сообщается во вторник на сайте Кремля.

Путин поздравил сотрудников и ветеранов ФТС с праздником
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Подчеркну, что сегодня, как и всегда, работа в таможенных органах требует от сотрудников высочайшей компетентности, принципиальности, личной порядочности, умения достойно решать поставленные задачи. Важно, что в условиях беспрецедентного внешнего давления вы неустанно совершенствуете формы и методы деятельности, внедряете цифровые технологии и электронные сервисы, стремитесь сделать таможенную службу динамично развивающимся, современным ведомством", - говорится в поздравлении главы государства.

"На протяжении многих лет ФТС России вносит весомый вклад в обеспечение экономической безопасности и защиту национальных интересов страны, играет значимую роль в пополнении федерального бюджета, в формировании благоприятных условий для предпринимательской деятельности", - отмечает Путин.

Он выразил уверенность, что ФТС и впредь будет действовать твердо и решительно, четко выполнять свой профессиональный долг, беречь лучшие традиции ветеранов и честно служить Отечеству.

День таможенника Российской Федерации установлен указом президента от 4 августа 1995 года. Приурочен к годовщинам двух событий: выходу указа царя Алексея Михайловича, положившего начало созданию в России единой таможенной системы (1653 год), и учреждению указом президента РФ Бориса Ельцина Государственного таможенного комитета РСФСР (1991 год).

Политика,Борис Ельцин,Владимир Путин,ФТС России,
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