Путин поздравил сотрудников и ветеранов ФТС с праздником

Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов Федеральной таможенной службы (ФТС) с профессиональным праздником, сообщается во вторник на сайте Кремля.

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"Подчеркну, что сегодня, как и всегда, работа в таможенных органах требует от сотрудников высочайшей компетентности, принципиальности, личной порядочности, умения достойно решать поставленные задачи. Важно, что в условиях беспрецедентного внешнего давления вы неустанно совершенствуете формы и методы деятельности, внедряете цифровые технологии и электронные сервисы, стремитесь сделать таможенную службу динамично развивающимся, современным ведомством", - говорится в поздравлении главы государства.

"На протяжении многих лет ФТС России вносит весомый вклад в обеспечение экономической безопасности и защиту национальных интересов страны, играет значимую роль в пополнении федерального бюджета, в формировании благоприятных условий для предпринимательской деятельности", - отмечает Путин.

Он выразил уверенность, что ФТС и впредь будет действовать твердо и решительно, четко выполнять свой профессиональный долг, беречь лучшие традиции ветеранов и честно служить Отечеству.