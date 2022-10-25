Раскрыта судьба ушедшего на фронт челябинского депутата Госдумы

Депутат Госдумы от Челябинской области Олег Голиков, ушедший добровольцем на спецоперацию, стал заместителем командира роты. Он служит под началом своего земляка, бизнесмена Юрия Гагарина (Ангела).

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«Теперь я боец 3-го мотострелкового штурмового батальона „Апостол“, 9-го гвардейского отдельного штурмового полка морской пехоты. Прохожу службу под началом комбата Ангел. Моя должность — заместитель командира роты. Лейтенант морской пехоты», — написал Голиков в своем telegram-канале.

Депутат уже отработал навыки стрельбы на ПКМ 7.62, пулемете «Утес», РПГ 7.73 мм. Стрелял из подствольника, ПМ. Управлял БМП. В круг его обязанностей входят тактическо-боевая подготовка к работе на передовой и социально-политические аспекты мотивации бойцов.

Голиков стал первым челябинским депутатом Госдумы, который добровольно обратился в военкомат после объявленной в России частичной мобилизации. 7 октября он получил повестку и отправился в учебную часть. Чуть позже на фронт ушел еще один депутат Госдумы от Челябинской области — Олег Колесников.