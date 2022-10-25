В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 61.16EUR 60.16
Войти в почту
1 час назад

Постпред России осудил Макрона за слова об РПЦ

Lenta.ruиещё 3

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов осудил президента Франции Эммануэля Макрона за высказывания о роли Русской православной церкви (РПЦ) в России. Свое мнение он выразил в Twitter.

Постпред России осудил Макрона за слова об РПЦ
Фото: пресс-служба президента РФ/ТАССпресс-служба президента РФ/ТАСС

Дипломат назвал заявление французского лидера «очень смелым и неуместным». По словам постпреда РФ, оно напоминает советскую практику.

«Европейским лидерам не рекомендуется затрагивать эту деликатную тему, если они не хотят выглядеть смешными и высокомерными», — посоветовал Ульянов.

Президент Франции Эммануэль Макрон обвинил власти России в том, что они используют руководство Русской православной церкви (РПЦ) для оправдания политики страны.

«Мы знаем, что православной элитой манипулирует российская власть, чтобы оправдать свою политику господства», — заявил он 23 октября, выступая на встрече представителей мировых религий «Взывая о мире. Диалог религий и культур» в Риме.

Политика,В мире,Эммануэль Макрон,Михаил Ульянов,РПЦ,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители