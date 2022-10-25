Небензя рассказал о планах РФ по применению ядерного оружия на Украине

Россия не планирует применять ядерное оружие на Украине . Об этом сообщил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя , передает РИА Новости, ссылаясь на соответствующее письмо.

«На фоне антироссийской пропагандисткой кампании, которую ведут западные страны, мы хотели бы подчеркнуть, что РФ не намеревалась и не намеревается применять ядерное оружие на Украине», — говорится в письме.

Там отмечено, что официальных заявлений о применении «такого оружия» не было.

Ранее Небензя заявлял, что Россия обвинит Украину в ядерном терроризме в случае подрыва «грязной бомбы». До этого стало известно о возможной провокации со стороны киевских властей о применении «грязной бомбы» против мирных граждан. В планах было обвинить РФ в использовании оружия массового поражения. В Госдепе США не поверили заявлениям РФ по этому поводу.