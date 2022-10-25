В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+18° в 
USD 61.16EUR 60.16
Войти в почту
41 минуту назад

Небензя: РФ не планирует применять ядерное оружие на Украине

Ura.Ru

Россия не планирует применять ядерное оружие на Украине. Об этом сообщил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, передает РИА Новости, ссылаясь на соответствующее письмо.

Небензя рассказал о планах РФ по применению ядерного оружия на Украине
Фото: ТАССТАСС

«На фоне антироссийской пропагандисткой кампании, которую ведут западные страны, мы хотели бы подчеркнуть, что РФ не намеревалась и не намеревается применять ядерное оружие на Украине», — говорится в письме.

Там отмечено, что официальных заявлений о применении «такого оружия» не было.

Небензя предупредил ООН об угрозе ядерного теракта со стороны Украины

Ранее Небензя заявлял, что Россия обвинит Украину в ядерном терроризме в случае подрыва «грязной бомбы». До этого стало известно о возможной провокации со стороны киевских властей о применении «грязной бомбы» против мирных граждан. В планах было обвинить РФ в использовании оружия массового поражения. В Госдепе США не поверили заявлениям РФ по этому поводу.

Политика,Василий Небензя,ООН,Госдеп США,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители